Marvel annonce Aliens vs. Avengers par Hickman et Ribic

Marvel a annoncé l'arrivée d'un prochain crossover pour cet été. Il s'agit de Aliens vs. Avengers qui sera écrit par Jonathan Hickman et dessiné par Esad Ribić. L'action se passera dans un sombre futur, avec des versions plus agées des héros Marvel, et introduira de nouveaux éléments à la mythologie Alien (comme le foyer des Ingénieurs). La mini-série sera composée de 4 chapitres, et comme il s'agit d'une autre timeline, Marvel promet que tout peut arriver. Cette sortie n'est pas anodine, puisqu'elle devance le film Alien: Romulus qui arrivera mi-août. Aliens vs. Avengers #1 sortira le 24 juillet 2024.