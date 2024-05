[Sorties Comics] Jeudi 02 Mai

Panini Comics



Pas de note

Marc Guggenheim, Stephanie Phillips, Alessandro Miracolo, Alvaro Lopez…



Cet album célèbre les quarante ans de l’ultime chapitre de la première trilogie Star Wars. Vous y trouverez de nouvelles histoires, différents protagonistes prenant part à la Guerre Civile galactique ainsi que des vauriens qui tentent de profiter du conflit.

(Contient les épisodes US Star Wars: Return of the Jedi – Jabba's Palace (2023) 1, Star Wars: Return of the Jedi – Ewoks (2023) 1, Star Wars: Return of the Jedi – Lando (2023) 1, Star Wars: Return of the Jedi – The Empire (2023) 1, Star Wars: Return of the Jedi – The Rebellion (2023) 1 et Star Wars: Return of the Jedi – Max Rebo (2023) 1, inédits)

Prix : 26€