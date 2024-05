James Gunn dévoile une première image de David Corenswet en Superman

L'image était attendue depuis quelques temps déjà. Aujourd'hui, elle a enfin été dévoilée ! En effet, DC Studios, James Gunn et la Warner Bros viennent de dévoiler la toute première image de David Corenswet en tenue de Superman ! Si l'image en elle-même ne nous renseigne aucunement sur le film dans le sens où il ne fait que mettre ses bottes, le design du costume reste assez intéressant à étudier. En effet, il est assez différent de ceux que nous avons eu au cinéma jusque-là. Par contre, si on regarde du côté des comics, on y voit tout de même une inspiration de la version New 52 de 2011.

Voici l'image en question :

Alors, qu'en pensez-vous ?