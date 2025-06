Kevin Smith déclare que Robert Rodriguez était TRES proche de réaliser Superman Lives

C'est un fun fact assez connu. Fin des années 90, il y avait eu des discussions pour avoir un nouveau film Superman avec Nicolas Cage dans le rôle titre (rien de bien surprenant, à cette époque, sa carrière ressemblait encore à quelque chose et, en plus, c'est un immense fan du personnage). Aujourd'hui, nous apprenons de la bouche de Kevin Smith que nous sommes vraiment VRAIMENT passés proche du film avec Robert Rodriguez à la réalisation.

Voici ce qu'il a déclaré :

Une fois, vers 1996-97, Robert Rodriguez, que je connais un peu grâce au monde des films indé, m'a appelé et m'a demandé "Warner Bros m'a demandé de réalisé le Superman dont tu as écrit le script". Et j'étais du genre "Fais-le, s'il te plait. Oh mon Dieu, fais-le. Tu serais incroyable à ce poste". Lui était du genre "Ouais j'aime plutôt bien. C'est fun, mec. Dis-moi tout. Tu en sais plus sur Superman que moi, visiblement".

Ensuite, deux jours durant, il a hésité entre Superman et son autre projet qu'il a finalement choisi, estimant qu'il avait une dette envers le studio. Le studio était dimension, et le film, The Faculty. Il a donc choisi The Faculty plutôt que Superman. Mais pour ce projet, il a réfléchi pendant deux jours. Warner Bros le voulait vraiment, et cela aurait représenté son plus gros budget à ce jour.

Si je pouvais faire en sorte que quelque chose qui n'a pas eu lieu arrive, je pense que ce serait ça. Parce que je n'avais pas la pression de réaliser le film moi-même. Il aurait été confié à l'un des plus grands réalisateurs de films d'action visionnaires de ma génération. Ça aurait été une merveilleuse alliance, parce que ce scénario – et je ne dis pas que c'est le meilleur scénario –, mais les dialogues étaient tranchants dans ce putain de scénario. Et c'était avant Avengers, vous savez, avant que ça ne devienne la norme.

J'aurais donc bénéficié de cette expérience, en tant que scénariste. "Tiens, c'est lui qui a écrit ça !" Et la pression… même si les gens auraient dit : "Oh, je déteste ce Superman"… alors j'aurais répondu : "Ouais ben arrange toi avec Robert. C'est lui qui l'a réalisé". J'aurais donc eu l'avantage d'être impliqué, mais pas vraiment non plus, et c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment pu faire.