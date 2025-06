Le scénariste de Man of Steel, David S. Goyer s'exprime sur le Superman de James Gunn

La campagne promo de Superman, synonyme de reboot de DC au cinéma, continue de marteler la toile. Il y a peu, c'est David S. Goyer, le scénariste de Man of Steel, qui s'est exprimé sur le sujet et plus particulièrement sur les trailers du film. Son point de vue est intéressant car, de ce qu'on en a vu, le film de James Gunn devrait prendre une direction assez différente de celle prise dans Man of Steel. Voici ce que le scénariste a déclaré :

Cela n'a rien à voir avec Man of Steel. Parce que je viens de ce monde, il ne me serait pas venu à l'idée d'utiliser Krypto, mais quand Krypto apparaît, j'ai juste un big smile sur mon visage.

Ah ça, Krypto fait souvent son petit effet. Maintenant, pas sûr que l'effet aurait été identique dans Man of Steel, effectivement.

Pour rappel, David S. Goyer ne s'est pas cantonner à Man Of Steel en terme d'adaptation de comics. Il a aussi été scénariste sur la trilogie Blade et la trilogie Batman de Christopher Nolan, entre autre.