[Sorties Comics] Vendredi 03 Mai

Alors que les légions de vampires d'Abigail se repaissent de Philadelphie, le détective Jimmy Sangster a été mordu et son entourage essaye de trouver un moyen de renverser sa condition avant que son âme ne soit définitivement perdue. Mais un nouveau péril plane sur la ville, et au milieu du chaos, émerge un outsider que personne n'attendait... Le combat pour la vie ne fait que commencer à Killadelphia. Plusieurs fois nommée aux Eisner Awards, Killadelphia revisite totalement la mythologie du vampire, loin des poncifs et des clichés. Une relecture revigorante menée par Jason Shawn Alexander, notamment dessinateur de Spawn et Abe Sapien, et Rodney Barnes, le scénariste à l'origine des séries télévisées Wu-Tang: An America Saga, Runaways (Marvel) et American Gods.

