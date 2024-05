La série TV Spider-Man Noir avec Nicolas Cage confirmée

L'adaptation en série TV du comics Spider-Man Noir avait été annoncée il y a maintenant plus d'un an, et elle s'était trouvée ses deux showrunners en fin d'année dernière, Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) et Steve Lightfoot (Marvel’s The Punisher , Shantaram). MGM+ et Prime Video viennent maintenant de confirmer la production de la série, et de donner quelques informations supplémentaires.

Les deux showrunners seront aussi producteurs exécutifs, avec Phil Lord, Christopher Miller et Amy Pascal, l'équipe derrière Spider-Man : Into the Spider-Verse. Aussi producteur exécutif, Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) réalisera les deux premiers épisodes. L'acteur principal sera Nicolas Cage, qui jouera un détective privé vieillissant dans le New York des années 30. Son passé en tant que seul super-héros de la ville va le rattraper.