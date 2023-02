Une série en développement sur Spider-Man Noir

Amazon Studios compte bien profiter de son partenariat avec Sony Pictures sur la licence Spider-Man . Après l'annonce de la série Silk: Spider-Society, c'est sur une autre itération de L'Araignée qui se portera à l'écran.

Selon Variety, il s'agirait d'une série en live-action centrée sur le personnage du Spider-Man Noir. À ne pas confondre avec le costume du symbiote mais bien d'une version de l'homme araignée des années 30, évoluant dans un New-York en plein coeur de la Grande Dépression.

C'est un Peter Parker plus mature, dressé d'un imper et usant d'armes qui a été créé spécialement au sein de la ligne éditoriale Marvel Noir lancée en 2009. Plus récemment, Nicolas Cage lui a prêté sa voix à l'affiche du film d'animation Spider-Man: Into The Spider-Verse.

Et puisque l'on en parle, sachez que les producteurs ayant officiés sur le film, Phil Lord et Christopher Miller, accompagneront le scénariste Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street, The Cloverfield Paradox) au développement de la série.

Si le projet abouti, il s'agira de la première itération en live-action du Spider-Man Noir reprenant ce concept de polar noir super-héroïque. Précisons toutefois que l'on retrouvera une autre identité sous le masque à la place de Peter Parker, celui-ci étant réservé à Marvel Studios.

Pour l'heure il faudra se montrer patient puisqu'aucune fenêtre de sortie n'a encore été annoncée.