La série TV Spider-Man Noir se trouve un showrunner

Steve Lightfoot, déjà showrunner de The Punisher

L'annonce du développement d'une série TV Spider-Man Noir a été faite faite en début d'année. La production semble avancer, puisque, d'après le site Variety, Sony et Amazon ont engagé comme co-showrunner Steve Lightfoot. Il rejoint donc Oren Uziel qui officie aussi en tant que scénariste.

La série s'intéressera à un Spider-Man plus mature dans un New York des années 30. Il semblerait que ce projet se situe dans son propre univers, et le personnage principal ne serait pas Peter Parker .

Lightfoot n'est pas un inconnu de l'univers Marvel, puisqu'il était le showrunner de la série TV The Punisher sur Netflix avec Jon Bernthal dans le rôle-titre. Il a aussi travaillé sur des séries comme Shantaram, Hannibal, Narcos ou Mon amie Adèle.