[Sorties Comics] Mercredi 15 Mai

Numéro exceptionnel pour cette anthologie consacrée à l'année 1985 ! En plus des aventures des X-Men et de Daredevil, et le premier numéro de la série Web of Spider-Man, vous y trouverez aussi les débuts des séries Rocket Raccoon et Secret Wars II !

(Contient les épisodes US Web of Spider-Man (1985) 1, Uncanny X-Men (1963) 200, Rocket Raccoon (1985) 1, Secret Wars II (1985) 1, Daredevil (1964) 219 et Balder the Brave (1985) 1, précédemment publiés dans MARVEL EPIC : SPIDER-MAN – LES FANTÔMES DU PASSÉ, X-MEN : L'INTÉGRALE 1985 (II), NOUS SOMMES LES GARDIENS DE LA GALAXIE, MARVEL OMNIBUS : DAREDEVIL PAR MILLER COMPANION, MARVEL ICONS : THOR PAR SIMONSON 2 et Spidey 78)

Prix : 8.99€