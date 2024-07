Sélection spéciale : les lectures de l'été

C'est l'été ! Et même si vous n'avez pas de vacances, la saison est propice à la détente et à la lecture de comics en extérieur. MDCU vous propose une petite sélection de l'été, afin de vous orienter dans vos lectures comics. Bien sûr, le choix est vaste, et chaque membre du staff va vous proposer une idée, un petit coup de coeur de ce début d'année. Mais peut-être avez-vous envie d'en proposer un aussi ? N'hésitez pas à le mettre en commentaire dans ce cas.

Jeff

Teenage Mutant Ninja Turtles : Villains

Pleins feux sur les ennemis emblématiques des Tortues Ninja !



De la jeunesse du plus cruel des Utroms au mystérieux séjour d’Oroku Saki au royaume des morts, en passant par l’éveil poignant d’Alopex et la lutte de Karai pour s’imposer au sein du clan Foot, les adversaires iconiques des fils de Splinter sortent de l’ombre pour dévoiler tour à tour une facette inédite de leur histoire.



Un tome 100 % Villains qui regroupe les huit micro-series consacrées à Krang, Baxter Stockman, Old Hob, Alopex, Karai, Bebop & Rocksteady, Hun et Shredder.

Mon avis :

Si toutes les histoires n'ont pas le mérite d'être indispensables, elles ont le mérite d'être, au pire, "bonnes", au mieux "très bonnes". La partie graphique est plutôt bonne et les récits plutôt variés. Le récit se prête plutôt au jeu des lectures de l'été dans le sens où elles ne sont pas prises de tête mais, en plus, elles sont courtes. Vous pouvez donc lire une mini-histoire sur un personnage, faire un plongeon dans la piscine et revenir pour la mini-histoire suivante. Bref, la belle vie, avec du TMNT en prime.

Adrien

Dawn of Titans tome 2

Une menace sans précédent pèse sur l'univers DC. Superman, Wonder Woman, Starfire - tous sont impuissants face aux velléités de Necrostar d'anéantir toute vie sur Terre. Alors que des millions de personnes sont transformées en créatures déchaînées, le seul héros qui peut sauver le monde est... Beast Boy. Avec Nightwing , Raven, Cyborg et les Titans à ses côtés, Garfield Logan parviendra-t-il à combattre un mal Ancien ? Que fera Amanda Waller pour profiter de la situation ? Rien ne sera plus jamais pareil, car la Terre est sur le point de devenir... Beast World.

Mon avis :

Qui dit été dit quand même pas mal blockbusters ! Du coup, mon conseil se porte sur Dawn of Titans, dont 2 tomes sont déjà sortis depuis ce début d'année. La série Titans est écrite par Tom Taylor, un scénariste que j'aime bien pour ses scénarios simples mais efficace. Suite à la fin de la Justice League, ce sont les Titans qui prennent la relève. Il est toujours sympa de retrouver les héros qui composent l'équipe. Le tome 2 accueille l'évènement Beast World, leur première grosse crise à gérer. Et là, on rejoint le côté blockbuster, avec une bonne histoire, et une bonne dynamique. C'est aussi graphiquement au top, et la lecture est parfaite pour se détendre un peu. Dans le premier tome, il y a aussi World's Finest Titans, et même si c'est un peu moins bon que Batman Superman World’s Finest (que je conseille aussi fortement en lecture d'été), est une lecture très plaisante aussi.

Uraphire

Transformers tome 1

Alors que Spike et son amie Carly arpentent le désert américain pour observer le ciel étoilé, un tremblement de terre gronde soudain sous leurs pieds. Après avoir chuté dans le creux béant d'un canyon à peine formé, ils se retrouvent au coeur d'une épave, celle d'un vaisseau spatial. À son bord, des robots jusque-là inanimés sortent peu à peu de leur léthargie... pour se livrer une guerre sans merci. Au milieu de ce feu nourri, Spike et Carly vont devoir faire un choix : rejoindre le camp des Autobots, ou celui de leurs ennemis, les Decepticons.

Mon avis :

Premier tome d’une nouvelle série Transformers pour un excellent début. Ce tome un est accessible pour ceux qui n’ont jamais lu les comics Transformers, mais un peu redondants pour les connaisseurs. Ce qui n’empêche pas d’être surpris au cours de l’histoire et d'avoir un scénario très bien construit. Les personnages (humains et Autobots) sont très touchants, et même si les méchants sont très manichéens, on a de la complexité dans leur caractérisation. Daniel Warren Johnson n’est pas qu’un très bon scénariste, c’est aussi un excellent dessinateur qui sait proposer des scènes grandioses, épiques et violentes. Un coup de cœur pour moi.

Alemxis

Ultimate Invasion : L'ultime invaison

Le Créateur, la version maléfique de Reed Richards, seul rescapé de l'univers Ultimate avec Miles Morales , s'est évadé de sa prison. Pour échapper aux nombreux héros de l'univers Marvel, il fuit vers une nouvelle réalité, dans laquelle ses connaissances lui permettent de prendre le pouvoir. Seul Howard Stark semble pouvoir se dresser sur sa route. Est-ce le début d'une nouvelle ère et d'un nouvel univers Ultimate ?

Mon avis :

Après Secret Wars en 2015 et le reboot des x-men de 2019, Jonathan Hickman est aux manettes pour ce relaunch/reboot de l’univers ultimate qui s’est terminé il y a quasiment 10 ans maintenant. Ce titre est une excellente porte d’entrée pour de nouveaux lecteurs ; en revanche, pour ceux qui s’attendent à retrouver l’ancien univers, ils pourraient être déçus. Pour ma part connaissant cet univers j’ai été surpris, dans le bon sens du terme, par le chemin pris. Le vrai plus est d’avoir basé l’histoire sur le créateur, ancien héros déchu de l’univers ultimate. Cette page blanche est la bienvenue et j’espère que les histoires à venir seront aussi qualitatives.

Bart

Twig

C'est un grand jour pour Twig, qui débute sa première journée de travail. Lui qui rêvait de devenir chef cuisinier doit malheureusement laisser ses rêves derrière lui pour suivre les pas de son père récemment disparu. Le voilà donc parti (avec un peu de retard !), accompagné de son ami Splat, pour un voyage dont il n'imagine pas encore à quel point il bouleversera sa vie !

Mon avis:

Twig est un placelin, il doit remettre en place des artefacts pour empêcher la fin du monde, mais dès sa première mission, rien ne se passe comme prévu et on va suivre son aventure pour réparer un artefact avant de le remettre en place. Le récit est écrit par Skottie Young et dessiné par Lyle Strahm. Young créé un univers plein de créatures qui oscillent entre le mignon et l'horrible, mais les dessins de Strahm rendent le tout très bon. L'aventure de Twig et ses compagnons est assez prenante et parait quand très accélérée sur la fin pour rentrer dans les 5 chapitres mais on a le temps de s'attacher au protagoniste, de ne pas savoir si on trouve Splat insupportable et on ressent des émotions à la lecture, et c'est ce qui est important dans ce récit. La lecture ne vous occupera durant toutes vos vacances, mais ça permettra de passer une heure avec une lecture très plaisante.

Cyrille

Daredevil - Underboss

Le secret longtemps détenu par le Caïd est lâché : Matt Murdock est Daredevil ! Qui a révélé cette information et quelles seront les conséquences pour l'Homme Sans Peur ? Nouvelle édition pour une période essentielle du personnage.

Mon avis:

Daredevil de Bendis, c'est l'une des rares oeuvres de l'auteur qui mérite le détour ! On a là une aventure en haute couleur de Daredevil qui doit lutter avec la révélation de son identité. Même si c'est le premier tome, ce dernier vous tiendra en haleine et saura vous transposer dans cette univers sale et malsain de l'Homme sans peur ! Bien entendu tout cela est permis par la patte graphique d'Alex Maleev qui a un style un peu réaliste et colle parfaitement à l'ambiance sombre de cette aventure. Bref, une des meilleures histoires sur Daredevil avec de très bons dessins, cela peut être le coup de coeur à lire cet été.

Martin / The_Crusader

Wonder Woman: Hors-la-loi Tome 1

Un massacre vient d'avoir lieu. La coupable serait une mystérieuse Amazone. Devant une telle atrocité, le Congrès n'a d'autre choix que de promulguer l'Amazon Safety Act, défendant le sol américain à toute citoyenne de Themyscira. Pour que cette loi soit appliquée au plus vite, le gouvernement met au point une équipe spéciale, dont le but est de bannir celles qui refusent d'obtempérer, et ce, par tous les moyens nécessaires. C'est donc une Wonder Woman hors-la-loi qui va devoir démêler le vrai du faux dans cette affaire. Et la vérité risque de la surprendre...

Mon avis:

On remet Wonder Woman sur le devant de la scène, en mettant deux gros noms de chez DC dans l’équipe créative, Tom King et Daniel Sampere. Côté écriture, King se lit toujours mieux, selon moi, en intégrale plutôt qu’en suivant mois par mois. Le récit avance plutôt vite, et nous offre le lot habituel de révélations et de flashbacks en parallèle au présent comme le scénariste aime souvent faire. Si le style vous plaît, vous n’allez pas être déçu, mais pour ceux qui n’aiment pas sa manière d’écrire, rien ne vous fera changer d’avis ! Mais le gros point fort et attractif du titre c’est bien évidemment les dessins de Sempere qui sont tout simplement divins. En terme de design, d’émotion ou d’action, tout est toujours retransmis avec une technique et un style impressionnants, qui donnent systématiquement en vie de tourner la page pour découvrir la suite !

Notez également que d'autres livres comprenant également des mangas et des romans ont été proposés dans notre live. Pour les intéressés, vous trouverez cette autre sélection ici à partir de 1h07m27s.