[Sorties Comics] Vendredi 19 Juillet

Vestron



Pas de note

Plus de nouveaux mutants et encore plus d’aventures !



Retrouvez les Tortues Ninja aux côtés de Ray Filet, Leatherhead, Cudley et Wingnut dans quatre nouvelles histoires inspirées de l’univers du dessin animé classique TMNT qui a secoué les années 90. Quatre histoires inédites à la télévision, car à partir de ce second album les comics ne sont plus de simples adaptations en bande dessinée des épisodes du dessin animé… mais plongent les personnages dans des péripéties entièrement originales !

Prix : 16.95€