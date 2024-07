Pas de Jon Watts pour Spider-Man 4

Lorsque Jon Watts a débarqué dans les films de super-héros, les fans étaient inquiets et pour cause : il n'était connu que pour avoir réalisé Clown et Cop Car à ce moment-là. Pourtant, le moins que l'on puisse dire, c'est que le réalisateur s'en est très bien sorti avec Spider-Man: Homecoming en 2017 avant de revenir par deux fois sur ce même personnage. Aujourd'hui, il est donc difficile d'imaginer un film Spider-Man avec Tom Holland mais sans Jon Watts aux manettes. Et pourtant, il faudra bien se faire une raison selon Kevin Feige. Voici ce qu'il a déclaré :

Nous aimons Jon. Jon a fait trois des meilleurs films Spider-Man jamais réalisés pour nous. Il a beaucoup de choses en cours. Alors, nous allons sans doute chercher quelqu'un d'autre, du fait qu'il soit occupé.

Pour rappel, Jon Watts s'était un temps engagé sur le prochain Fantastic Four, ce qui semblait déjà indiquer qu'il ne filmerait pas la quatrième aventure du tisseur de toiles. Au final, il s'est désisté de ce projet Marvel, un choix qui sous-entend, par la même occasion, qu'il n'est plus lié à un seul projet du MCU pour le moment;