Twitch du Jeudi 25 juillet : DC All in, The Boys et bien plus encore

Qui dit jeudi, dit live twitch ! Aussi, ce jeudi, nous ferons le point sur nos dernières lectures mais nous nous pencherons également sur la saison 4 de The Boys qui vient tout juste de terminer. Ensuite, nous reviendrons sur la toute dernière annonce de DC Comics autrement dit : "DC All in". Enfin, nous terminerons comme à notre habitude par un débat. Cette fois, nous allons échanger sur ces BD qui survivent à leur créateur ou, à l'inverse, qui disparaissent avec lui. L'occasion pour nous de parler de l'industrie du comics, de Berserk, de Hunter x Hunter, d'Astérix, de Tintin et de bien d'autres choses.

Voici le résumé des deux prochaines séances (à noter que le programme peut être sensiblement modifié pour mieux couvrir les sujets d'actualité) :

Jeudi 22 juillet 20h-22h :

- Les dernières lectures (comics, mangas, romans...)

- Notre avis sur la saison 4 de The Boys

- Retour sur l'annonce DC All in

- Débat : Les BD ont-elles une vie après la mort de leur créateur ?

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur. Pour les intéressés, voici la chaine : https://www.twitch.tv/mister_lovebooks.

Je vous dis à jeudi, bonne soirée à tous !