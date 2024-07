TMNT x Naruto le crossover de ninjas annoncé pour novembre

On l'a bien vu ces dernières années, la licence Tortues Ninjas aime collectionner les crossovers les plus improbables et inattendues. Il le prouve encore une fois avec l’annonce de ce futur crossover où chose inédite pour les comics, c’est avec un univers de manga que vont croiser les tortues ninjas, celui de Naruto.

Comme tous les crossover le postulat est très basique. Quand April O’Neil rencontre secrètement Tsunade, le leader du village Konoha, cela attire l’attention de Naruto, Sasuke, Sakura, et Kakashi. Le clan Foot est intéressé par la visite d’April, qui détiendrait des informations importantes sur les recherches liées aux mutations dirigées par Baxter Stockman. Cela va amener à un conflit entre le clan Foot et le village Konoha, où les tortues ninjas vont rapidement rejoindre la fête.

Teenage Mutant Ninja Turtles x Naruto sera une mini-série en quatre numéros écrite par Caleb Goellner (Sonic the Hedgehog, Ghost Cage) et dessiné par Hendry Prasetya (Mighty Morphin Power Rangers). Comme pour le crossover avec les Power Rangers, il s'accompagne de nouveaux costumes pour les tortues ninjas adaptés à l’univers de Naruto. Le 1er numéro est attendu pour le 13 novembre 2024.



Quand à savoir qui publiera ce crossover en France, les paris sont ouverts.