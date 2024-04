Un film TMNT : The Last Ronin en développement

L'univers des Tortues Ninja se porte bien, même au cinéma. Paramount fait donc le choix de lorgner vers le R-rated, la classification américaine qui interdit au moins de 17 ans d'aller voir le film non-accompagné d'un adulte. En effet, la société de production est en train de développer un film basé sur le comics Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.

Il s'agira d'un film en prise de vues réelles, et Tyler Burton Smith travaille actuellement sur le script. Il est notamment le scénariste de Child's Play : La Poupée du mal et co-scénariste de Boy Kills World. A la production se trouve Walter Hamada, ancienne tête de DC Films et de la division horreur de Warner (Conjuring, It, etc.).