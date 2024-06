Une bande annonce pour Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Si vous avez aimé le film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (Tortues Ninja : Teenage Years en VF) sorti l'année dernière, vous surveillez peut-être la sortie de la série TV prévue sur Paramount+. Celle-ci, nommée Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, arrivera sur la plateforme le 9 août prochain. Après avoir afronter Superfly, les Tortues Ninja vont se frotter à Bishop. Composée de 12 épisodes, elle fait le lien entre le film de l'année dernière et sa suite qui arrivera en octobre 2026.