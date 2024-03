[Preview VO] TMNT : The Last Ronin II - Re-Evolution #1

En 2020, Teenage Mutant Ninja Turtles : The Last Ronin présentait un univers alternatif pour les Tortues Ninja, dans laquelle le dernier survivant cherche à venger la fratrie. La série a connu un grand succès et un spin-off intitulé The Lost Years a été publié. Aujourd'hui, IDW publie une suite à la première série qui plonge le lecteur dans le futur de cet univers, avec de nouvelles tortues pour reprendre le flambeau de leurs illustres aînés.

Écrit par le duo Kevin Eastman et Tom Waltz, illustré par les frères Escorza et Ben Bishop, TMNT : The Last Ronin II - Re-Evolution #1 est disponible dès maintenant au prix de $8.99 avec différentes couvertures, visibles en galerie ci-dessous, des artistes précédemments cités mais aussi de Freddie Williams II et Sanford Greene.