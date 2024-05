[Sorties Comics] Jeudi 16 Mai

Mana Books



Un éminent scientifique soviétique est enlevé pour travailler sur un projet top secret et se retrouve face à la nouvelle arme ultime du Kremlin… un démogorgon !



Mais c’était sans compter sur la ténacité de ses enfants. Alors que leur père est forcé de transformer un monstre venu des États-Unis en arme, les deux jeunes adolescents embarquent pour un voyage périlleux et éprouvant afin de le retrouver, avec l’aide d’un allié inattendu : un ancien agent du KGB extrêmement dangereux.



Les choses sont de plus en plus étranges en Russie et nos quatre personnages vont devoir se battre pour survivre. Y parviendront-ils ?

Prix : 16€