[Sorties Comics] Mercredi 14 Avril

Graph Zeppelin



Pas de note

Aux cours de recherches archéologiques, Abbey Chase, découvre que l'in- saisissable Livre des Morts a refait surface et est tombé entre de mauvaises mains. Aidée par ses collègues de Danger Girl, elle se lance à la poursuite du puissant et mythique manuscrit. Mais la mission se révélera périlleuse et forcera les espionnes à faire équipe avec LE spécialiste des morts-vivants, le non moins célèbre Ash Williams de la série L'Armée des ténèbres. Sauveront-ils la situation ou le monde plongera-t-il dans les ténèbres éter- nelles? Ce volume est la compilation des 6 volumes de la série DANGER GIRL and the ARMY OF DARKNESS parue aux USA entre avril 2011 et août 2012.

Prix : 19€