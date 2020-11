[Sorties Comics] Vendredi 27 Novembre

Urban Comics



En 1986, le temps de douze numéros, WATCHMEN se fait une place au panthéon des plus grandes oeuvres de la bande dessinée internationale, hissant ses créateurs au rang de légendes.

Ce beau-livre, raconté par le co-créateur et dessinateur Dave GIBBONS, revient sur les origines de cette série iconique. De ses premières inspirations à ses multiples recherches, en passant par ses nombreuses pistes non retenues, cet ouvrage plonge au coeur de l'univers, d'une richesse rare, du comic book le plus révéré de tout le xxe siècle.

Contenu vo : Watching the Watchmen

Prix : 29€