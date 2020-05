[VF] Sorties Comics de mai 2020

Une chose est sûre, la famille Watterson ne laissera pas la violente tempête qui s'abat actuellement sur Elmore gâcher sa journée ! Faute d'électricité, chacun devra trouver un moyen de s'occuper sans TV ni jeux vidéo : Gumball se lancera dans la quête désespérée de son ciré tandis que Richard jouera les fins bricoleurs pour stopper la fuite qui menace de faire s'écrouler le toit de la maison. Au collège, l'inondation menacera la bonne tenue des cours et sèmera un vent de panique aussi bien chez les élèves que chez leurs professeurs. Heureusement, en fin de journée, un bel arc-en-ciel viendra porter une lueur d'espoir, et quelques rêves de richesse, à nos héros préférés... S'ils tiennent jusque-là ! Contenu vo : The Amazing World of Gumball: the Storm

