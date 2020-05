[VF] Sélection MDCU de mai 2020

Sortie le 15 Mai 2020 chez Bliss Comics

Scénario : Jeff Lemire, Matt Kindt

Dessin : Paolo Rivera



“JE VAIS AVOIR BESOIN D’AIDE. DE BEAUCOUP D’AIDE.”

Gilad est le Guerrier Éternel. Depuis des millénaires, il protège la Terre et ses messagers, les Géomanciens. Par le passé, plusieurs furent tués par l’Ennemi Immortel, un être dont le seul but est d’abattre les ténèbres sur la planète. De nos jours, il revient pour s’attaquer à Kay, la nouvelle Géomancienne qui peine à s’adapter à son nouveau rôle. Mais Gilad peut désormais compter sur les héros de la Terre, et sur Bloodshot, un supersoldat amnésique dont la rencontre avec Kay changera la vie à jamais.

Ce récit complet est coécrit par deux d’auteurs star : Jeff Lemire (Black Hammer, Bloodshot Reborn) et Matt Kindt (Rai, Divinity, Mind MGMT). Avec Paolo Rivera (Daredevil, Hellboy), ils façonnent un drame épique entre enjeux planétaire et destins personnels. Une porte d’entrée idéale dans l’univers Valiant.

Contient la mini-série The Valiant #1-4

Prix : 15€