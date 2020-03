[Sorties Comics] Mercredi 04 Mars

Panini Comics



Auteurs : Bagley, Larsen, David, Leonardi, De Falco



Les plus grands auteurs historiques du Tisseur reviennent pour signer de nouveaux récits sur Spider-Man. Retrouvez trois one-shots signés par Peter David, Erik Larsen ou Mark Bagley ainsi qu'une histoire de Power Pack. Parmi les récits de ce volume, on y trouve celui qui revient sur la création du fameux costume noir ayant donné naissance à Venom. On y lit le pitch d'origine, imaginé par un fan et acheté par Marvel.

(Contient les épisodes US Spider-Man Going Big 1, Spider-Man Self Improvement 1, Power Pack Grow Up 1, inédits)

Prix : 16€