[Sorties Comics] Jeudi 02 Janvier

Panini Comics



Auteurs : Gerber, Kane, Buscema



Une nouvelle série dans la collection MARVEL CLASSIC. Retrouvez les aventures de la Chose en duo avec les plus grands héros Marvel.

(Contient les épisodes US Marvel Feature 11-12, Marvel Two In One 1-10, publiés précédemment dans les revues Les Fantastiques (Lug) 20, Marvel Mega Hors Série 23, Special Strange 1-7, Strange 106 et 2 inédits)

Prix : 35€