[VF] Sélection MDCU de janvier 2020

Sortie le 02 Janvier 2020 chez Panini Comics

Auteurs :Claremont, Anderson



Le révérend William Stryker lance une croisade anti-mutants et capture le Professeur X pour le manipuler et attaquer l'esprit des mutants. Les X-Men doivent alors s'allier à leur ennemi Magnéto pour combattre Stryker. Cette histoire est un parfait exemple de la métaphore mutante, symbole de l’oppression des minorités. Elle est considérée comme l'un des récits les plus cultes de Chris Claremont, des X-Men et plus généralement de Marvel.

(Contient l'épisode US X-Men : God Loves Man Kills, publié précédemment dans l'album MARVEL GRAPHIC NOVELS : X-MEN – Dieu crée, l'homme détruit)

Prix : 16€