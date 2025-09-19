Scarlett Johansson rend hommage à Robert Redford

Robert Redford nous a quittés il y a quelques jours. Sans surprise, les hommages ont commencé à pleuvoir sur les réseaux sociaux très peu de temps après. Néanmoins, parmi toutes les déclarations faites, il y en a peut-être une qui sort du lot. Il s'agit de celle de Scarlett Johansson.

Bien sûr, pour les amateurs de Marvel, les deux acteurs ont tourné ensemble dans le film Captain America: The Winter Soldier. Mais pour la majorité des cinéphiles, Scarlett Johansson et Robert Redford, c'est avant tout L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Et c'est bien sûr concernant ce tournage que l'actrice est revenue. Voici ce qu'elle a déclaré :

Bob Redford m'a choisi pour L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux lorsque j'avais 11 ans. Chaque jour, avant chaque scène, il prenait le temps de s’asseoir avec moi et de me guider à travers tous les rythmes qui ont guidé mon personnage jusqu’à ce moment particulier de l’histoire. Peu importe s'il s'agissait d'une journée durant laquelle la réalité faisait que l'on devait se dépêcher, j'ai toujours eu l'impression qu'il avait tout le temps du monde pour notre travail. Bob a créé un environnement sur le plateau qui était calme et précieux ; un endroit où les acteurs pouvaient faire des découvertes. Il était patient, chaleureux et gentil. Bob m'a appris ce que pouvait être le jeu d'acteur, et c'est grâce à sa générosité et à sa patience que j'ai été inspiré à explorer les possibilités de cet art. Cette même générosité et cet amour de l'art ont inspiré Bob à créer Sundance, un endroit où les cinéastes apprennent les uns des autres, s'inspirent mutuellement et découvrent le talent des autres. Bob, merci pour ta confiance en moi et pour ta grâce et tes conseils. Tu as inspiré tant d'artistes y compris moi, à aller plus loin, à rester présent, à repousser les limites créatives et à explorer davantage, et pour cela, nous te sommes éternellement reconnaissants.

D'autres personnalités liés au MCU se sont exprimés comme les frères Russo qui ont qualifié Redford de véritable légende mais une fois encore, les hommages sont surtout innombrables.