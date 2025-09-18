Les maillots de bain Marvel de retour pour l'hiver

  1. Accueil
18 Septembre 2025 par Adrien L. 0 AIPT
Il faut croire que les super-héros en maillots de bain font vendre ! Après le retour du Marvel Swimsuit Special: Friends, Foes & Rivals #1 de cet été, Marvel prolonge le plaisir et change de saison. En décembre, l’éditeur lancera Marvel Winter Break Special #1, un one-shot mettant en scène les plus grands héros de l’univers Marvel dans des tenues hivernales… Bon ok, sur la couverture, ils sont en maillots de bain...

Les scénaristes Tim Seeley et Tony Fleecs, accompagné du dessinateur Nick Bradshaw pour proposer une histoire dans laquelle les X-Men, les Avengers, Spider-Man et d’autres personnages emblématiques vont profiter des pistes enneigées, des saunas réconfortants et bien plus encore. Le comics contiendra aussi des illustrations de plusieurs dessinateurs, dont par exemple Kaare Andrews et Annie Wu.

Marvel promet un mélange d’action et de détente, avec des héros prenant le temps de se relaxer dans des jacuzzis, des sources chaudes, ou même des séances de yoga, le tout dans une ambiance décalée et pleine d’humour.

Voici la couverture de Greg Land :

