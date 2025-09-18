Des infos sur les jeux vidéo Wolverine et Venom

Insomniac, le développeur des jeux vidéos Spider-Man de Sony, a du pain sur la planche. Suite à leur vol de données il y a 2 ans, on attendait d'eux un DLC pour Spider-Man 2, un jeu Wolverine et un jeu Venom, rien que ça ! Et malheureusement, peu d'informations nous sont données, laissant planer le doute de l'abandon. Le potentiel DLC de Spider-Man 2 est annulé, le développeur a bien confirmé cet élément, mais qu'en est-il des deux autres ?

C'est le site MP1ST qui semble avoir pu glaner quelques informations. D'abord, bonne nouvelle, Wolverine serait toujours prévu pour une sortie en 2026, comme initialement annoncé. Quant à Venom, il est toujours en développement actif. Voilà ce que dit le site :

"Eddie Brock occupera le rôle de protagoniste. Cela peut sembler évident pour certains, compte tenu de ce qu’il est advenu du dernier porteur du symbiote dans Spider-Man 2. Cela permet néanmoins d’écarter la possibilité que d’autres porteurs du symbiote, comme Flash Thompson (Agent Venom dans les comics) ou même un personnage original, prennent la tête de l’aventure."

"Nous savons également qu’au moins visuellement, cet Eddie Brock sera plus proche de sa version des comics, bien plus que de l’interprétation de Tom Hardy dans les films Venom."

Il est précisé que Venom mettra en scène Cletus Kasady en tant que Carnage, ainsi qu’un Anti-Venom "à l’apparence plus monstrueuse". Le site a également appris que Miguel O’Hara (Spider-Man 2099) serait inclus dans un prochain projet Spider-Man, probablement Spider-Man 3.

Bien entendu, tout ça est à prendre avec des pincettes, mais les choses semblent se préciser. En tout cas, nous saurons assez vite si Wolverine arrivera bien l'année prochaine.