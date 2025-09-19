  1. Accueil
  3. Daredevil: Born Again reconduit pour une troisième saison !

19 Septembre 2025 par Jeff 0 Variety
Vincent D'Onofrio était confiant concernant le fait que la série Daredevil: Born Again soit reconduite. Mais malgré cette confiance qui donnait clairement espoir aux fans, il n'y avait pas encore eu de confirmation. C'est à présent chose faite ! Daredevil: Born Again aura bien droit à une saison 3. La nouvelle vient directement de Brad Winderbaum, Head of Streaming, Television and Animation de Marvel Studios, alors qu'il échangeait avec IGN.

Au-delà du feu vert, nous apprenons également que le tournage débutera en 2026. Bref, Daredevil sur le petit écran, c'est loin d'être terminé !

Pour aller plus loin :

 

Fiche Technique

Daredevil: Born Again

Saison : 1
Créée par
  • Matt Corman, Chris Ord et Dario Scardapane
Synopsis

  • Matt Murdock,un avocat aveugle doté de capacités accrues, lutte pour la justice à travers son cabinet juridique, tandis que l'ancien chef de la mafia Wilson Fisk poursuit ses ambitions politiques à New-York. Lorsque leurs anciennes identités refont surface, les deux hommes se retrouvent inévitablement en confrontation directe.


Voir la Fiche

