Daredevil: Born Again reconduit pour une troisième saison !

Vincent D'Onofrio était confiant concernant le fait que la série Daredevil: Born Again soit reconduite. Mais malgré cette confiance qui donnait clairement espoir aux fans, il n'y avait pas encore eu de confirmation. C'est à présent chose faite ! Daredevil: Born Again aura bien droit à une saison 3. La nouvelle vient directement de Brad Winderbaum, Head of Streaming, Television and Animation de Marvel Studios, alors qu'il échangeait avec IGN.

Au-delà du feu vert, nous apprenons également que le tournage débutera en 2026. Bref, Daredevil sur le petit écran, c'est loin d'être terminé !

