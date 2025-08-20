Le titre Psylocke est annulé au bout de dix numéros

La série d'Alyssa Wong et Vinenzo Carrutu, Psylocke, prend fin après dix numéros. Jusque-là, il s'agissait tout au plus d'une grosse possibilité mais rien n'avait été officialisé jusque-là. C'est à présent chose faite. Voici l'annonce :

LA FIN. Si vous êtes arrivé à cette page, vous venez de terminer le dernier numéro de notre aventure sur PSYLOCKE ! Au cours de ces dix numéros, nous avons reçu tant de lettres de fans, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de les publier... jusqu'à présent !