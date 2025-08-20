  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Le titre Psylocke est annulé au bout de dix numéros

Le titre Psylocke est annulé au bout de dix numéros

20 Aout 2025 par Jeff 0 bc
Le titre Psylocke est annulé au bout de dix numéros

La série d'Alyssa Wong et Vinenzo Carrutu, Psylocke, prend fin après dix numéros. Jusque-là, il s'agissait tout au plus d'une grosse possibilité mais rien n'avait été officialisé jusque-là. C'est à présent chose faite. Voici l'annonce :

LA FIN. Si vous êtes arrivé à cette page, vous venez de terminer le dernier numéro de notre aventure sur PSYLOCKE ! Au cours de ces dix numéros, nous avons reçu tant de lettres de fans, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de les publier... jusqu'à présent !

Psylocke #10 sort aujourd'hui aux Etats-Unis. 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Captain France rejoint Captain America dans la série de Chip Zdarsky

Captain France rejoint Captain America dans la série de Chip Zdarsky

20 Aout 2025

La France, monsieur, la France !

Ultimate Wolverine est prolongé et coïncidera avec le contenu de la série Ultimate Endgame

Ultimate Wolverine est prolongé et coïncidera avec le contenu de la série Ultimate Endgame

19 Aout 2025

Les pièces se mettent en place

Taylor Kitsch s'exprime sur son remplacement du rôle de Gambit par Channing Tatum

Taylor Kitsch s'exprime sur son remplacement du rôle de Gambit par Channing Tatum

19 Aout 2025

Gambit, c'était lui !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire