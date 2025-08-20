James Gunn explique la différence entre le DCU et le MCU

C'est lors d'une interview réalisée par Rainn Wilson que plusieurs questions plutôt intéressantes sont venues sur la table. L'une d'elle était simple mais originale : quelle est la différence entre le DCU et le MCU. Voici ce qu'a répondu le co-président de DC Studios, James Gunn, pour Interview Magazine :

C'est une carte différente. C'est un monde dans lequel certaines formes de super-héros, que nous appelons Metahumains, existent depuis au moins 300 ans et ils ont fait partie de notre vie. Mais je pense que nous atteignons un point dans l'univers DC où il y a trois factions. Il y a les Métahumains, les gouvernements et ensuite les grosses sociétés. Et ces dernières sont tout aussi importantes. Il y a Luthor Corp, Lord Tech, Stagg Industries et Wayne Enterprises qui sont les quatre grandes entreprises qui luttent pour un autre type de domination. Ce ne sont pas vraiment des entreprises maléfiques. Juste des entreprises foutrement ammorales.

Pour l'anecdote, ce n'est pas la première fois que Rainn Wilson et James Gunn se croisent. Le réalisteur avait déjà dirigé l'acteur pour le film Super. A l'époque, c'était Jenna Fischer qui avait conseillé à Gunn de prendre Wilson pour le rôle. Comment Jenna Fischer et Rainn Wilson se connaissaient ? Ils ont joué ensemble dans The Office. Comment Jenna Fischer et James Gunn se connaissent ? Ils étaient mari et femme.

