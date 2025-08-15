  1. Accueil
  3. [Preview VO] Marvel All-On-One (2025) #1

[Preview VO] Marvel All-On-One (2025) #1

15 Aout 2025
[Preview VO] Marvel All-On-One (2025) #1

Marvel All-On-One #1 est comics de 50 pages écrit par Ryan North avec des dessins d'Ed McGuinness. Il sortira le 20 août prochain, et vous trouverez ci-dessous un aperçu des planches, ainsi que le synopsis de l'histoire.

Ben Grimm, alias La Chose : il est l’idole adorée de millions de fans et le pilier des Quatre Fantastiques. Il est fort, gentil, et il n’abandonne jamais. Mais il est aussi fatigué, courbaturé et grognon. Il y a toujours une nouvelle menace qui pèse sur le monde, la galaxie ou l’univers – et, d’une manière ou d’une autre, lui et le reste des Quatre Fantastiques sont toujours les seuls à pouvoir l’arrêter. Ben Grimm en a assez. Il veut juste une pause !

Mais quand il revient sur Terre après une mission solo dans l’espace et découvre que les Quatre Fantastiques se sont retournés contre lui – tout comme le reste de New York, et apparemment, le monde entier –, il a une énigme à résoudre… et une planète entière à corriger !

Galerie images
[Preview VO] Marvel All-On-One (2025) #1
[Preview VO] Marvel All-On-One (2025) #1
[Preview VO] Marvel All-On-One (2025) #1
[Preview VO] Marvel All-On-One (2025) #1
[Preview VO] Marvel All-On-One (2025) #1
[Preview VO] Marvel All-On-One (2025) #1
