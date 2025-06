Clayface : quatre acteurs en lice pour le rôle titre dans le Clayface de Warner Bros

Il s'agissait jusque-là d'une rumeur qui trainait sur la toile US depuis quelques jours. Mais la news a finalement été confirmée par Hollywood Reporter. Non seulement les auditions pour le rôle titre de Clayface ont démarré mais, en plus, elles sont déjà bien entamées. En effet, les acteurs ne sont déjà plus que quatre à être en lice : Leo Woodall (The White Lotus, Bridget Jones : Folle de Lui), Tom Blyth (Billy the Kid), George MacKay (1917, Captain Fantastic) et Jack O'Connell (Sinners).

A présent, reste à savoir lequel finira par se démarquer lors des prochaines étapes des auditions.

Clayface est attendu le 11 setembre 2026 aux Etats-Unis.