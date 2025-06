James Gunn confirme une scène post-credits pour Superman

C'est lors d'un entretien avec Entertainment Weekly que le réalisateur James Gunn a confirmé que Superman allait avoir une scène post-credit. Par contre, il a également expliqué quel était son point de vue vis-à-vis de ce type de scène. Et avec ses dires, on peut supposer que ladite scène n'aura pas forcément pour but d'installer un gros truc pour l'avenir du DCU.

Voici ce qu'il a déclaré :

J'ai une philosophie à propos des scènes post-credits. D'une certaine manière, c'est lié à mes propres erreurs lorsque j'étais chez Marvel. J'ai écrit dans mes notes "je ne vais pas le mettre dedans. Je ne veux pas avoir Thor dans les Gardiens. Je ne veux pas faire un film avec Thor. Je ne comprends pas tellement ce personnage. J'aime regardé ses films et j'aime Chris Hemsworth en tant qu'être humain. Je ne comprends pas comment écrire ce personnage. Je n'ai pas aimé ce que j'ai fait dans Gardiens 2 lorsque nous avons préparé Adam Warlock et nous avons préparé les Gardiens de la Galaxie et nous avons mis en place toute cette merde que je n'avais pas nécessaire prévu. Eh bien, je suppose que je prévoyais un peu de tenir cette promesse, mais il faut faire attention avec ce genre de chose. La façon dont une scène post-credit fonctionne, c'est comme un coup au visage, du genre, "oh mon Dieu ! Vous avez vu ça ?"

Toujours pour expliquer ses propos, Gunn a ajouté qu'il préférait les scènes post-gen tournées vers l'humour comme celle avec Howard le canard.