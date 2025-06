James Gunn annonce qu'un film Wonder Woman est en développement

C'est lors d'une interview avec Entertainment Weekly que James Gunn a annoncé qu'un film Wonder Woman était actuellement en développement. Et on parle bien d'un projet qui n'avait pas été mentionné jusque-là. Il ne s'agit donc pas de la série Paradise Lost prévue pour HBO Max.

Voici ce qu'il a déclaré :

Wonder Woman a un projet à elle, cela avance doucement, mais cela avance. On travaille sur Wonder Woman. Le film est en cours d'écriture actuellement.

Une annonce qui confirme également les dires passés : le DCU va être basé sur quatre pilliers fondateurs qui sont Superman, Supergirl, Batman et Wonder Woman. A noter que le réalisateur a aussi expliqué que les recherches pour l'actrice n'avaient pas encore débutées, ce qui sous-entend que cela ne sera pas Gal Gadot.

Que pensez-vous de cette annonce ? Qui voyez-vous dans le rôle titre ?