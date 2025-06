Plus d'infos sur la série de Tom King, Trinity, la fille de Wonder Woman

La preview VO de Trinity: Daughter of Wonder Woman #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Tom King et est dessiné par Belen Ortega. Edité par DC Comics, il sort aujourd'hui pour 3.99$.

TOM KING ET BELEN ORTEGA FONT ENTRER L'ÉTOILE ÉMERGENTE TRINITY DANS SA PROPRE SÉRIE ! Son retour était demandé, maintenant elle a sa propre minisérie... Trinity ! Tout commence lorsque la fille de Wonder Woman se lance dans sa plus dangereuse aventure, celle d'entrer dans la timeline pour retrouver son père. Comme le sait la jeune héroïne, jouer avec le temps a ses conséquences, mais cela ne veut pas dire qu'elle a retenu la leçon la première fois. Les choses vont devenir compliquées et les Super Sons sont dans de beaux draps. Préparez-vous pour une Crisis of Infinite Corgis ! L'écrivain Tom King et l'artiste Belen Ortega reviennent sur Trinity après leur série de récits d'accompagnement salués dans les pages de Wonder Woman. Faites-nous confiance, vous ne voudrez pas manquer la première aventure full-size de Lizzie !