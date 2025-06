Bane se dévoile dans la preview d'Absolute Batman #9

Cela fait un moment maintenant que l'on sait que Bane serait assez rapidement de la partie dans le run de Scott Snyder sur Absolute Batman. Il y a peu, nous avons également eu droit à une cover qui avait clairement fait parler d'elle. Une cover qui est d'ailleurs à l'origine du changement de nom de l'arc qui se nomme à présent Abomination.

Aujourd'hui, la preview d'Absolute Batman #9 a été dévoilée. L'occasion pour nous de voir la version définitive du super-vilain de Batman.

UN TOUT NOUVEL ARK(M) COMMENCE ICI ! La dernière avancée pour sauver les délaissés et les démunis de notre société est un complexe connu sous le nom d'Ark M – une institution pleinement opérationnelle qui a joué un rôle important, volontairement ou non, dans la création du mal. Et elle est active. Alors, lorsque Bruce tente de l'infiltrer et d'en percer les secrets, un nouveau méchant de Gotham City débarque pour régler le problème… un vieil adversaire d'Alfred… un homme connu sous le nom de Bane.

Le numéro est écrit par Scott Snyder et dessiné par Nick Dragotta. Il sort demain chez DC Comics pour 4.99$.

Si cela vous intéresse, vous trouverez notre review du premier arc ici. Si vous désirez vous procurer ce dernier et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez l'acheter auprès de notre partenaire en passant par ce lien.