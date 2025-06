Nouvelle bande annonce pour la série Disney + Ironheart

En peu de temps, Marvel et Disney ont dévoilé une bande annonce et un clip vidéo pour leur future série Ironheart. Et ce n'est visiblement pas fini puisqu'il y a peu, une toute nouvelle bande annonce a été dévoilée. Pourquoi enchaîner les teasers de la sorte ? Tout simplement parce que le top départ de tous ces teasing s'est fait sur le tard. Maintenant, il faut donc caser tout ce qu'il y a en stock en très peu de temps.

Voici la toute dernière bande annonce :

Pour rappel, la série fera ses grands débuts le 25 juin et sera diffusé en deux temps. Si cela vous intéresse, vous trouverez notre analyse de la première bande annonce ci-dessous :