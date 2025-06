DC Comics va mettre en place un nouveau logo pour Batman. A présent, nous aurons droit à une chauve-souris oscillant vers le bleu avec Batman écrit tout du long. Le voici :

Alors vous allez me dire qu'il apparaît sur le titre crossover avec Marvel et qu'à ce titre, on ne peut pas vraiment prendre cette information pour argent comptant, qu'il pourrait très bien s'agir d'un petit délire de l'éditeur pour l'occasion. Et vous auriez raison. Sauf que voilà... Batman va être relancé au numéro 1 en septembre (une série qui sera écrite par Matt Fraction et dessinée par Jorge Jimenez, vous trouverez d'ailleurs son Batman en fin de news) et ledit logo est bien présent :

Autant dire qu'avec cette nouvelle cover, le nouveau logo peut à présent être considéré comme étant officiel. Comment le trouvez-vous ? Est-il à votre goût ?