Premier aperçu du Godzilla symbiotique

Avez-vous un air de déjà vu ? Rassurez-vous, vous ne perdez pas la boule. Cela veut tout simplement dire que vous êtes à jour dans l'actualité Marvel. Ou l'actualité Godzilla. Ou les deux. En effet, au mois de mars, , Marvel avait d'ores et déjà teasé un GodzillaVenomSymbiothique. Sauf que voilà, à ce moment-là, il s'agissait d'un teasing pour le one shot Godzilla Vs Spider-Man . Or, depuis, Marvel a annoncé une série limitée Godzilla destroys the Marvel Universe. Et vous l'aurez sans doute compris, cette fois, Marvel tease donc un Godzilla symbiotique mais pour Marvel pour Godzilla destroys the Marvel Universe et plus particulièrement du numéro 2 de la série (pourquoi inventer de nouvelles choses lorsque l'on peut faire du recyclage ?).

Vous trouverez ci-dessous la cover et le synopsis qui nous teasent la chose :

LE PROTECTEUR MORTEL DEVIENT LE Destructeur MORTEL, TANDIS QUE GODZILLA SE LIE À UN SYMBIOTE !

Alors que le Roi des Monstres s'apprête à réduire Manhattan en bouillie, les plus grands héros de la Terre trouvent des renforts dans les endroits les plus inattendus : les clients maléfiques du Bar Sans Nom ! Leurs efforts combinés suffiront-ils à ralentir Godzilla, ou ne font-ils qu'attiser le feu, tandis que le Symbiote Venom découvre un prédateur encore plus tentant auquel s'accrocher ?

De plus, Black Panther fait une découverte bouleversante sur la nature du Vibranium et les causes du carnage de Godzilla ! Mais cela suffira-t-il à changer les choses après la disparition de Mister Fantastic, de la Femme Invisible et du Baxter Building tout entier ?!

