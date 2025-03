Marvel : teasing d'un Godzilla symbiote avec son Godzilla Vs Spider-Man ?

Cela fait quelques temps maintenant que nous vous parlons d'un Godzilla qui se bat contre les super-héros DC d'un côté et Marvel de l'autre. Aujourd'hui, c'est du côté de Marvel que nous allons nous pencher puisque plusieurs planches du premier Godzilla Vs Spider-Man ont été dévoilées.

Là où cela devient intéressant, c'est que nous pouvons y voir Peter Parker et le symbiote être séparés grâce au cri du Kaiju. Or, après cette séparation, le symbiote semble être interessé à l'idée de prendre le contrôle du monstre, voyez-plutôt :

Bien sûr, pour le moment, il ne s'agit que d'une supposition. Néanmoins, on image mal Marvel râter le coche. Réponse le 30 avril avec la sortie du premier numéro tenu par Joe Kelly et Nick Bradshaw.

Pour rappel, Justice League Vs Godzilla Vs Kong premier du nom est sorti en août 2024 du côté d'Urban Comics. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez à le commander en passant par ce lien puis en cliquant sur "acheter sur BDFugue".