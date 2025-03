DC Comics commence le teasing en image de Justice League Vs Godzilla Vs Kong 2

La preview de Justice League Vs Godzilla Vs Kong 2 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Brian Buccellato et dessiné par Christian Duce. C'est également ce dernier qui s'occupera de la cover principale tandis que pour les variant covers, nous aurons Dan Mora, Alan Quah, Gabriel Hardman, John Giang, Kevin Maguire, et Carlos D’Anda. Il sortira le 4 juin.

L’univers DC est sur le point d’être secoué lorsque la Legion of Doom déverrouille un portail vers une autre dimension, libérant les monstres les plus féroces du Multivers.

Godzilla, le roi des monstres, a émergé des profondeurs des mers de Metropolis , interrompant la demande en mariage de Superman à Lois Lane. King Kong affronte les plus grands héros du monde sur son territoire natal, Skull Island. La Ligue des Justiciers peut-elle renvoyer ces créatures dans leur propre dimension avant qu’il ne soit trop tard ?

Comment détruisez-vous la Justice League ? La question taraude Lex Luthor et sa Legion of Doom depuis que les deux groupes titanesques en sont venus aux mains. Lorsqu’il est confronté aux entités colossales de Skull Island, Lex croit avoir trouvé la réponse à leur éternelle question.

Pour rappel, Justice League Vs Godzilla Vs Kong premier du nom est sorti en août 2024 du côté d'Urban Comics.