Selon James Gunn, il n'y a aucune série live de prévue après The People vs Gorilla Grodd

Des séries en développement mais qui ne sont pas... développées ?

On aurait pu penser le contraire et pourtant, James Gunn a bien confirmé que niveau série live, The People Vs Gorilla Grodd était le dernier projet de la team Warner Bros / DC Comics à avoir été officialisé. Comment est-ce possible ? Eh bien il semblerait qu'entre les rumeurs infondées et les incompréhensions, la toile se soit un peu emballée. Voici ce que le co-président de DC Studios a déclaré à Deadline :

Vous savez ce que je dirais à ce sujet ? C’est la même chose qu’avec Game of Thrones. Les gens lisent des informations sur des projets en développement et supposent qu’il s’agit de séries dont la production a été officiellement lancée, alors qu’elles ne sont qu’au stade du développement. Or, tout le monde sait ce qu’implique le développement : on teste des idées, on tente des paris audacieux, mais tout ne finit pas par voir le jour. Je dirais que notre bilan concernant DC — de Watchmen à Peacemaker, en passant par The Penguin et maintenant Lanterns — est plutôt bon. Nous sommes très sélectifs. Nous veillons à la qualité de nos projets ; rien n’a changé de ce point de vue là. Vous lirez certes des choses sur les projets en développement, mais concentrez-vous plutôt sur ceux dont nous validons concrètement la production.

Voilà, donc à partir de maintenant, "développement" cela veut dire "griffonner deux-trois idées sur une feuille de papier". Cela va donc en totale contradiction avec l'idée même de "développer" qui sous-entend une "progression" mais bon... James Gunn est mieux placé que nous pour savoir ce que "en développement" veut dire.