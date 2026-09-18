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DC Comics

Selon James Gunn, il n'y a aucune série live de prévue après The People vs Gorilla Grodd

Par Adrien L. Source: CBM 18/09/2026 11:31 5
Des séries en développement mais qui ne sont pas... développées ?

On aurait pu penser le contraire et pourtant, James Gunn a bien confirmé que niveau série live, The People Vs Gorilla Grodd était le dernier projet de la team Warner Bros / DC Comics à avoir été officialisé. Comment est-ce possible ? Eh bien il semblerait qu'entre les rumeurs infondées et les incompréhensions, la toile se soit un peu emballée. Voici ce que le co-président de DC Studios a déclaré à Deadline :

Vous savez ce que je dirais à ce sujet ? C’est la même chose qu’avec Game of Thrones. Les gens lisent des informations sur des projets en développement et supposent qu’il s’agit de séries dont la production a été officiellement lancée, alors qu’elles ne sont qu’au stade du développement. Or, tout le monde sait ce qu’implique le développement : on teste des idées, on tente des paris audacieux, mais tout ne finit pas par voir le jour. Je dirais que notre bilan concernant DC — de Watchmen à Peacemaker, en passant par The Penguin et maintenant Lanterns — est plutôt bon. Nous sommes très sélectifs. Nous veillons à la qualité de nos projets ; rien n’a changé de ce point de vue là. Vous lirez certes des choses sur les projets en développement, mais concentrez-vous plutôt sur ceux dont nous validons concrètement la production.

Voilà, donc à partir de maintenant, "développement" cela veut dire "griffonner deux-trois idées sur une feuille de papier". Cela va donc en totale contradiction avec l'idée même de "développer" qui sous-entend une "progression" mais bon... James Gunn est mieux placé que nous pour savoir ce que "en développement" veut dire. 

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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Commentaires

  • StormXZ 18/09/2026 18:09
    Pour le coup, désolé mais il n'a pas tort. "En développement" ne veut pas dire "en production", ce sont des termes techniques différents. De mon côté, j'avais bien compris que rien n'était officialisé après "The People v. Gorilla Grodd" parce que... bah, ils ont rien officialisé, ils ont juste dit qu'ils travaillaient sur certains projets. Et parmi ces projets, il n'y a que Booster Gold sur lequel ils travaillent vraiment et qui est reparti à la case départ (perte de scénariste). James Gunn brouille peut-être les pistes en s'exprimant tous les 4 matins sur X, mais peut-être faut-il que les fans arrêtent de s'emballer au moindre post-it accroché sur un mur aussi. Au passage, il y a une petite coquille : dernière phrase "James Gunn est mieux placé que nous"
    Répondre
  • Jeff 18/09/2026 19:09
    Ah merci, c’est corrigé.
    Répondre
  • mmat1986 (réponse à StormXZ) 18/09/2026 20:09
    tu as tout à fait raison, sur twiter on a le fond de cuvette de l'humanité niveau jugeote! ici dernièrement une pub du Batman day pour un spectacle en public de batman au sidey opera house est devenu: "voici le batman du dcu présent dans le prochain Superman: man of tomorrow" .....bah non! c'est un spectacle pour le Batman day....pareil avec jay Garrick dans le spin of de big bang théory (stuart save ....) devenu: "Flash sera dans superman ou la serie avec Gorilla Grodd"...
    Répondre
  • StormXZ (réponse à mmat1986) 18/09/2026 23:09
    Clairement. Pour l'instant de clairement officialisé on a : Clayface ; Man of Tomorrow ; The People v. Gorilla Grodd ; The Batman Partie II et Dynamic Duo (le truc avec les marionnettes). Et pi c'est tout !
    Répondre
  • StormXZ (réponse à StormXZ) 18/09/2026 23:09
    Ah et Creature Commandos saison 2
    Répondre

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