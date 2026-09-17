  1. Accueil
  2. DC Comics
  3. DC Comics
  4. DC Comics rend hommage à Gerry Conway
DC Comics

DC Comics rend hommage à Gerry Conway

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 17/09/2026 14:17 1
L'auteur est décédé en avril dernier

Cette semaine, DC Comics rend hommage à Gerry Conway dans ses publications en cours, avec une illustration d'Eduardo Pansica, Al Milgrom et Marcelo Maiolo mettant en scène des personnages associés à l'artiste.

Gerry Conway est décédé en avril 2026, à l'âge de 73 ans. Co-créateur notamment de Firestorm, Power Girl, Jason Todd (le deuxième Robin), Vixen ou Killer Croc, il a également signé des runs majeurs sur Justice League of America, Batman, Superman et Swamp Thing. On lui doit aussi le premier crossover Marvel/DC : Superman vs. the Amazing Spider-Man.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

Me Suivre:

A lire aussi

Commentaires

  • seconde-quete1 17/09/2026 21:09
    Gerry Conway (1952–2026) Débuts et Marvel (1969–1976) Conway débute à 16 ans en 1969 avec House of Secrets #81 (DC), puis passe à Marvel en 1971. Il écrit d'abord des récits d'horreur et westerns dans des anthologies, avant de se tourner vers le super-héros : Série Marvel! Daredevil #72–88 (1971–1973) Iron Man #35–44 (1971–1972) Sub-Mariner #40–49 (1971–1972) Sgt. Fury and His Howling Commandos #86 (1971) Thor #193–238 (1971–1975) The Amazing Spider-Man #111–149 (1972–1975) The Spectacular Spider-Man #1-10 (1976–1977) Marvel Team-Up # 2-12 et 28-37 (1972–1975) Fantastic Four #122–139 (1973–1974) Captain America #158–177 (1972–1977) The Avengers #134–154 (1975–1977) The Defenders #47–56 (1976–1977) Ms. Marvel #1–2 (1977) Ghost Rider #15–21( 1976–1977) Werewolf by Night #1–6 (1972) Kull the Conqueror #4–10 (1972–1973) Conan the Barbarian #226–231 (1989–1990) Savage Sword of Conan #166–169, 174 (1989–1990) ThunderCats #7–12, 24 (1986–1988) Les deux moments fondateurs Amazing Spider-Man #121 (juin 1973) : « The Night Gwen Stacy Died » — le Goblin tue Gwen Stacy. Un tournant absolu pour le médium comics. Amazing Spider-Man #129 (1974) : co-création du Punisher (avec John Romita Sr. et Ross Andru), du Jackal et de Ben Reilly (le clone de Peter Parker). En 1976, il devient brièvement editor-in-chief de Marvel (succédant à Marv Wolfman) avant de partir pour DC. Séries DC Comics (1976–1990s) C'est à DC que Conway signe sa période la plus longue et prolifique : Justice League of America #125–255 (103 numéros) (1975–1986) The Fury of Firestorm #1–53 + Annual #1–4 (1982–1987) Batman #337–359 (1981–1983) Detective Comics (feature Batman) #463–464, 497–526 (1976–1983) Superman #301, 303–304, 307–309, 345–351, 407 (1976–1985) The Superman Family #175, 184, 186–211 (1976–1981) Wonder Woman #233–241, 259–285, 329 (1977–1986) Legion of Super-Heroes vol. 2 #259–278 (1980–1981) Superboy and the Legion #227–258 (1977–1979) The Flash (Firestorm backup) #289–304 (1980–1981) New Gods #12–19 (1977–1978) House of Mystery #188–300 (sélection) (1970–1982) All-Star Comics #58–62 (1976) All-Star Squadron #8–9 (1982) The Brave and the Bold #158, 161, 171–174 (1980–1981) Challengers of the Unknown #81–87 (1977–1978) Secret Society of Super-Villains #1–2, 8–14 (1976–1978) Weird Western Tales (Scalphunter) #45–70 (1978–1980) Sun Devils #1–9 (1984–1985) Atari Force # 1–13 (1984-1985) Tarzan #250–256 (1976) Kamandi #39–44 (1976) Metal Men #46–48, 54–56 (1976–1978) Hercules Unbound #1–6 (1975–1976) Kong the Untamed #3–5 (1975–1976) Cinder and Ashe #1–4 (1988) Last Days of Animal Man #1–6 (2009) Legends of Tomorrow (Firestorm) #1–6 (2016) Créations DC Firestorm (co-créé avec Al Milgrom, 1978) Power Girl (1976, dans All-Star Comics) Vixen et Vibe Jason Todd (deuxième Robin, 1983) — tué plus tard par le Joker dans A Death in the Family, avec vote téléphonique des lecteurs Killer Croc (1983 Crossover historique: Superman vs. the Amazing Spider-Man (1976) — le tout premier crossover majeur entre deux éditeurs rivaux (DC × Marvel), écrit par Conway. Retour Marvel et dernières années (2015–2017): Spider-Verse Team-Up #2 (2015) Amazing Spider-Man #16.1–20.1 — la storyline « Spiral » (2016–2017) Carnage #1–16 (2015–2017) The Punisher Annual #1 (2016) Marvel Comics #1000 (2019) Hors comics: Scénariste TV : Law & Order, Batman: The Animated Series Bandes dessinées de presse : Star Trek (1983) Auteur de science-fiction (romans) Eisner Hall of Fame 2026 Chiffres clés: 591 numéros de comics signés ~81 titres de comics en édition reliée ~150 séries distinctes 2 éditeurs majeurs (Marvel + DC) 40 ans de carrière active (1969–2019)Approfondir
    Répondre

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

Commencer les Comics

Commencer les comics : Flash

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0