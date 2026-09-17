L'auteur est décédé en avril dernier

Cette semaine, DC Comics rend hommage à Gerry Conway dans ses publications en cours, avec une illustration d'Eduardo Pansica, Al Milgrom et Marcelo Maiolo mettant en scène des personnages associés à l'artiste.

Gerry Conway est décédé en avril 2026, à l'âge de 73 ans. Co-créateur notamment de Firestorm, Power Girl, Jason Todd (le deuxième Robin), Vixen ou Killer Croc, il a également signé des runs majeurs sur Justice League of America, Batman, Superman et Swamp Thing. On lui doit aussi le premier crossover Marvel/DC : Superman vs. the Amazing Spider-Man.