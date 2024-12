Godzilla vs Marvel arrive en 2025

Une annonce qui tombe à pic alors que les 70 ans de Godzilla touchent à sa fin, avec l’annonce d’un crossover Godzilla vs Marvel.

Il n’y aura donc pas que DC qui aura le monopole du crossover avec Godzilla, à la différence de DC qu’ici ça sera avec la version Japonaise que les héros de Marvel iront affronter.

Le crossover prendra la forme d’une série de One-Shot (Donc plein de numéro 1, car Marvel aime l’argent), où Godzilla croisera les Fantastic Four, Hulk, Spider-Man, X-Men et Thor. Ces six comics prendront place à différentes périodes de l’univers Marvel. Le premier One-Shot sera Godzilla vs. Fantastic Four, car après tout, 2025 c’est l’arrivée d’un nouveau film Fantastic Four, il ne faudrait pas oublier de les mettre en avant non plus. Les Fantastic Four affronteront King Ghidorah (Un ennemi classique de Godzilla) renforcé par les pouvoirs cosmiques en tant que nouveau héraut de Galactus. Godzilla s’alliera avec le Silver Surfer pour sauver la terre. L’histoire sera écrite par Ryan North (Fantastic Four) et dessinée par le grand John Romita Jr. (Daredevil, Amazing Spider-Man ) (Donc sauf miracle, ça ne sera pas un comics très beau).

En attendant de connaître les équipes créatives suivantes, on peut spéculer sur LA question importante : Shin Godzilla, fera-t-il son apparition ?