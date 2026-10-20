Premier aperçu de la série animée Mister Miracle

Scott Free et Big Barda

Peter Safran a récemment annoncé une sortie en 2028 pour la série animée Mister Miracle, adaptée du comics de Tom King et Mitch Gerads. Une première image a été dévoilée, montrant les traits des deux principaux personnages : Scott Free et Big Barda. Leurs traits semblent se rapprocher de ceux des acteurs qui les incarnent, Josh Hutcherson et Mackenzie Davis. A priori, c'est voulu, puisque DC Studios a indiqué que les acteurs choisis pour des projets animés du DCU reprendraient leurs rôles en prises de vues réelles si l'occasion se présenterait.

Welcoming Josh Hutcherson as Mister Miracle and Mackenzie Davis as Big Barda in @TomKingTK’s forthcoming animated DCU series from DC Studios and @WB_Animation, #MisterMiracle. https://t.co/itNqbraOup — James Gunn (@JamesGunn) October 19, 2026

La future série suit Scott Free, connu dans le monde entier sous le nom de Mister Miracle, le plus grand artiste de l'évasion de tous les temps. Avec sa femme, Big Barda, Scott semblait avoir bâti une vie parfaite sur Terre, jusqu'à ce que tout commence à s'effondrer. Alors que la guerre éclate entre les planètes Apokolips et New Genesis, le père adoptif de Scott, Darkseid, aurait apparemment obtenu l'Équation Anti-Vie, une force dévastatrice capable de dominer l'univers. Le carnage s'intensifiant des deux côtés, Mister Miracle devient le dernier espoir de mettre fin au conflit et de rétablir la paix. Mais le pouvoir de l'Équation Anti-Vie pourrait déjà affecter l'esprit de Scott, déformant sa réalité et menaçant le bonheur qu'il partage avec Barda.