Marvel et Godzilla, ça continue avec Godzilla destroys the Marvel Universe

A l'origine, ils avaient approché la Toho uniquement dans le but de proposer des réimpressions. Mais vous savez ce que c'est, après six ou sept sake, on commence à dire des conneries et à vouloir refaire le monde. Mais quand on est éditeur de comic book, on ne refait pas le monde. On refait l'univers Marvel. Et c'est ainsi que Marvel a fini par annoncer six one-shot Marvel Vs Godzilla (ndlr : je ne reviens pas dessus car un GROS recap sur le sujet vous sera proposé aujourd'hui ou demain sur MDCU).

Le deal devait s'arrêter mais finalement, la collaboration va continuer entre Marvel et la Toho qui ont annoncé, il y a quelques jours, une nouvelle mini-série intitulée Godzilla destroys the Marvel Universe.

Aux commandes, nous retrouverons Gerry Duggan qui n'est pas inconnu des affrontements Marvel Vs grosse bébête puisqu'il s'est déjà occupé du scénario de Godzilla Vs Hulk #1. Il sera accompagné par Javier Garron (Miles Morales: Spider-Man) aux dessins.

Un Godzilla jusque-là endormi vient de se réveiller. Et c'est avec colère qu'il commence l'annihilation de tout ce qui l'entoure tandis que les héros les plus puissants de la Terre s’unissent pour tenter d’arrêter son déchaînement cataclysmique ! Mais lorsque leurs efforts combinés ne parviennent pas à ralentir le Porteur de Destruction, les héros de la Terre sont contraints de faire des efforts extraordinaires pour essayer de faire tomber Godzilla - y compris en unissant leurs forces avec les méchants les plus sournois de la Terre ! Mais cela suffira-t-il à arrêter Godzilla alors qu’il déchire l’univers Marvel jusqu’à la Dimension Noire et d’autres royaumes ? De plus, quel est le lien entre le Roi des Monstres et le mystérieux métal, le Vibranium, et qu’est-ce que cela signifie pour le Wakanda ? Face à une force inarrêtable de la nature, l’univers Marvel doit s’unir comme jamais auparavant dans cette lutte bouleversante pour la survie de la Terre.

La série tiendra en cinq numéros. Le top départ est prévu pour le 16 juillet 2025.