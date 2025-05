Ma Gnucci ou Rosalie Carbone dans le film The Punisher ?

Si vous avez un peu de retard, vous êtes en train de voir le Punisher de Jon Berthal foutre des bastos dans la première saison de Daredevil: Born Again. A l'inverse, si vous êtes à jour, vous êtes déjà frais et dispos pour le Punisher TV Special qui devrait débarquer l'an prochain. Sachez que nous avons une petite nouvelle à ce sujet et, avec elle, une rumeur.

Selon une recherche de casting, Marvel est actuellement à la recherche d'une femme pour jouer une "méchante boss du crime". Comme vous pouvez le constater, il y a peu de détails sur le personnage mais cela aura été suffisant pour alimenter une rumeur : Marvel va mettre en scène le personnage de Ma Gnucci. Pourquoi cette rumeur ? Tout simplement parce que le nombre de méchante chez le Punisher est assez limité. Et si en plus on parle de "boss du crime", là, les personnages se comptent carrément sur les doigts de la main. Et le plus connu d'entre eux, le plus iconique, eh bien c'est Ma Gnucci. Mais bien sûr, sur ce point, il ne s'agit que d'une rumeur. Il y a d'autres possibilités notamment Rosalie Carbone. Et bien sûr, il peut très bien s'agir d'un personnage créé pour l'occasion (ce qui serait un crève-coeur d'ailleurs).

La famille Gnucci est le premier rempart auquel est confronté Frank Castle lors du run mythique de Garth Ennis sur l'anti-héros débuté en 2000. Ma est la chef impitoyable de cette famille. Elle perdra ses bras et ses jambes lorsque le Punisher la laissera discuter avec des ours lors d'une sortie au Zoo. Nous avions réalisé une vidéo sur le run d'Ennis. Si cela vous intéresse, vous la trouverez ici.

Pour rappel, le run de Garth Ennis sur le Punisher est souvent considéré comme étant ce qui se fait de mieux sur le personnage. Si vous voulez vous procurer son run, et soutenir MDCU par la même occasion, Panini Comics est en train de rééditer le tout sous le format Omnibus. C'est un peu cher mais le rapport page/prix a toujours été plutôt bon sur les omnibus. S'il vous intéresse, vous pourrez vous le procurer ici.