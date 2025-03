Jon Berthal avait refusé de revenir dans la première version de Daredevil: Born Again

Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. La première version de Daredevil: Born Again semblait avoir de grandes différences avec ce qui nous est proposé actuellement. A tel point que l'acteur Jon Berthal ne comptait pas revenir la première fois. Voici ce qu'il a déclaré lors d'une interview auprès d'EW :

Au final, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu la version de Frank, et ce qu'ils voulaient de Frank n'avait aucun sens pour moi et je pensais que cela ne plairait pas aux fans, que cela ne serait pas congruent. Ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait vraiment. Alors nous avons préféré nous retirer. Parfois, il faut être très, très clair avec ses intentions dans ce secteur. Vous ne devez pas vous laisser embrouiller avec à quel point vous aimez quelque chose, à quel point vous aimez jouer quelque chose, à quel point vous voulez faire quelque chose. Vous devez vous assurer que vous le servez. Vous devez vous assurer que vous rendez Justice aux gens qui y croient et que vous rendez Justice aux itérations qui vons ont précédé.